26.02.2018 Los Angeles. Früher hieß die Auszeichnung Academy Award of Merit. Seit rund 80 Jahren aber ist der wichtigste Filmpreis der Welt unter dem Namen Oscar bekannt.

34 Zentimeter hoch, gut vier Kilogramm schwer und mit Gold überzogen: Der Oscar ist der begehrteste Filmpreis der Welt. Vergeben wird er von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Ampas) in Los Angeles. Schon eine Nominierung gilt als besondere Ehre.

Seit 1929 wurde die höchste Auszeichnung Hollywoods in den unterschiedlichen Kategorien mehr als 3000 Mal überreicht. Die Trophäe belohnt die besten Leistungen der (meist angelsächsischen) Produktionen des Vorjahres. Der erste Oscar überhaupt ging 1929 an den deutschen Schauspieler Emil Jannings. (dpa)