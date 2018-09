Verspätung am Flughafen Genf

GENF. Die nervende Wartezeit auf einen verspäteten Flug mit einem Spontan-Konzert versüßt bekommen? In diesen Genuss kamen jetzt Passagiere am Flughafen in Genf.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.09.2018

Jeder, der schon öfter geflogen ist, kennt es: Verspätungen am Flughafen. Sekunden werden zu Minuten, Minuten im schlimmsten Falle gar zu Stunden - jedes Mal begleitet von der Frage: Was mache ich nun?

Fluggäste am Genfer Flughafen konnten in ihrer Wartezeit jüngst ein kostenloses Konzert des Kammerorchesters von Léman genießen. Die Orchestermitglieder machten aus der Not eine Tugend, packten ihre Instrumente aus und probten kurzerhand Vivaldis "Die Vier Jahreszeiten" im Wartebereich am Gate.

Und das kam gut an: "Fantastisch. Super Coole Aktion" und "da ist eine Flugverspätung auf einmal zweitrangig" sind nur zwei von vielen Kommentaren unter einem Kurzvideo auf Twitter, das das Spontan-Konzert zeigt. Gebannt stehen die Menschen dort um die Musiker herum und zücken ihre Handys für Fotos und Videos - von Langeweile und genervten Gesichtern ob der Flugverspätung keine Spur mehr.