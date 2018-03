Skifahren wie auf dem Mars

Russland/Ukraine. Die Ski- und Snowboardfahrer in Russland und der Ukraine hatten wohl mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Statt weiß bedeckter Berge konnten sie ein ganz besonderes Naturphänomen erblicken.

Von Isabelle Assenmacher, 27.03.2018

Von wegen weiße Skilandschaft und blauer Himmel: Orange gefärbter Schnee hat die Berge und Pisten in Osteuropa überzogen. Dieser außergewöhnliche Anblick der marsähnlichen Landschaft bot sich Wintersportlern in Russland und der Ukraine am Wochenende.

Natürlich wurde das Naturphänomen sofort auf allen sozialen Netzwerken geteilt. Skier wurden niedergelegt und das Handy zum Fotos machen rausgeholt. Wilde Spekulationen über Marsangriffe oder verbreitete Chemikalien verbreiteten sich schnell.

Naturphänomen erklärt orangen Schnee

Die russische Nachrichtenagentur Tess beruhigt die wilden Spekulationen und aufgeschreckten Wintersportler. Nach dem regionalen meteorologischen Zentrum handle es sich weder um einen Angriff vom Mars noch um Chemikalien. Staub und Sand aus der Sahara seien der Grund für die Verfärbung, heißt es dort. Durch die Verschiebung der Luftmassen seien diese in die betroffenen Regionen gelangt.

Somit können die Verschwörungstheorien niedergelegt werden. Wintersportler können gewohnt zu ihrem Hobby zurückkehren und das seltene Naturphänomen genießen - denn der orange Schnee ist ungefährlich.