Geschäft in Manchester

Manchester. In Manchester haben Besucher eines Fachgeschäfts für Kacheln namens "Casa Ceramica Tile Company" dank einer optischen Täuschung den Eindruck, dass der Boden Unregelmäßigkeiten aufweist. Diese Illusion entsteht ausschließlich durch Kacheln.

Von Jill Mylonas, 08.05.2019

Sie balancieren, springen und staunen: Dank einer optischen Täuschung haben Besucher des Kachel-Fachgeschäfts "Casa Ceramica Tile Company" in Manchester den Eindruck, dass der Boden Unregelmäßigkeiten aufweist. Diese Illusion entsteht ausschließlich durch Kacheln. Unterschiedliche Größenverhältnisse und Anordnungen bewirken, dass der Boden aussieht, als würde er sich wölben oder gar abfallen.

In Wirklichkeit ist der Boden ebenmäßig und kann ohne Bedenken betreten werden.

They are actual tiles pic.twitter.com/7HvTqz9jHP

Allerdings funktioniert diese optische Täuschung nur aus einer Perspektive. Wer das Geschäft verlässt, fällt nicht darauf herein.

Correct, here is the view back the other way @casaceramica pic.twitter.com/c6LaVIw1sW