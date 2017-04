Opferstock aus Kirche gestohlen: Abtransport mit Krach

06.04.2017 Mönchengladbach. Bei einem Einbruch in eine Kirche in Mönchengladbach haben die bislang unbekannten Täter einen rund 100 Kilogramm schweren Opferstock gestohlen. Die Einbrecher zogen das fast einen Meter hohe Diebesgut aus Metall rund 200 Meter über das Pflaster bis zu einem Fluchtauto, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Dabei hinterließen sie in der Nacht zu Donnerstag deutliche Schleifspuren. Auch müssen sie beim Abtransport über die Kirchentreppe erheblichen Lärm gemacht haben. Wie viel Geld in dem Opferstock war, kann die Polizei noch nicht sagen. Eine Schätzung der Kirche lag noch nicht vor.