Open-Air-Sport im Park: Trend in NRW setzt sich fort

09.04.2017 Aachen. In Nordrhein-Westfalen treffen sich immer mehr Menschen in Parkanlagen zu Bewegung, Fitness-Sport, Entspannung oder speziellen Sportarten. Sportexperten nehmen landesweit einen neuen Trend wahr. Dabei bieten Vereine oder andere Institutionen während der Sommersaison eine Sporteinheit unter freiem Himmel an und jeder, der Lust, hat kommt. Das Angebot von Vereinen ist nach Angaben des Landessportbunds in der Regel kostenlos. "Wir nehmen das als Trend deutlich wahr", sagt Achim Haase vom Landessportbund Nordrhein-Westfalen, der die Entwicklung finanziell fördert.

Die Zahl der Städte in Nordrhein-Westfalen, in denen das Angebot "Sport im Park" stattfinden soll habe sich auf 15 mehr als verdoppelt. Darüber hinaus gebe es sicher noch mehr Städte mit ähnlichen Angeboten. Die Saison dauert bei vielen Anbietern von April bis September. (dpa)