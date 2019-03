In der Reha

13.03.2019 New York. Sie hat sich mehrfach gegen Krebs behandeln lassen müssen, aber ihre positive Einstellung nie verloren: Olivia Newton-John sieht jeden Tag als Geschenk.

Die australische Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John (70) hat sich getarnt, während sie sich von ihrem Kampf gegen den Krebs erholte.

"Ich war der Undercover-Boss im Krankenhaus - mit Absicht", sagte sie in einem Interview des US-Portals "Entertainment Tonight". Der "Grease"-Star hatte sich 2018 behandeln lassen müssen, nachdem zum dritten Mal Krebs diagnostiziert worden war. "Ich wollte nicht, dass die Leute mich erkennen, weil ich nicht wollte, dass es in die Öffentlichkeit kommt, dass ich im Krankenhaus bin." Sie habe erst wieder lernen müssen, zu gehen, so Newton-John. "Ich habe ein Gehgestell benutzt, also trug ich eine Mütze und eine Brille und Masken, damit niemand wusste, wer ich war."

Erstmals war 1992 bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden, der später erneut auftrat. Zuletzt war ein Tumor in ihrer unteren Wirbelsäule festgestellt worden. Ihre positive Einstellung zum Leben hat sich durch die Krankheit nicht geändert: "Jeder Tag ist sowieso ein Geschenk", sagte sie im Interview. "Wir wissen nicht, wie lange unser Leben ist, also ist jeder Tag ein zusätzlicher Bonus für mich, und ich bin sehr dankbar und beabsichtige, für lange Zeit hier zu sein." Sie habe noch viel zu tun und genieße ihr Leben. (dpa)