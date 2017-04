Ohnmächtigem Studenten Laptop mit Abschlussarbeit gestohlen

13.04.2017 Mönchengladbach. Einem bewusstlosen Studenten ist in Mönchengladbach der Laptop samt Bachelorarbeit gestohlen worden. Der 26-Jährige wurde am Mittwochnachmittag in einem Park plötzlich ohnmächtig. Als er wieder zu sich kam, bemerkte er, dass sein Laptop verschwunden war, auf dem sich unter anderem seine Bachelorarbeit befindet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Gärtner kümmerte sich um ihn und rief die Rettungskräfte. Der 26-Jährige wurde nach dem Schwächeanfall ins Krankenhaus gebracht. Eine Suche nach dem Computer in der Umgebung blieb jedoch erfolglos. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen unterlassener Hilfeleistung und besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Diese Straftat könne mit einer Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten und zehn Jahren bestraft werden.