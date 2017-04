Ohne Bahn: Zwangspause in Wuppertal für neues Stellwerk

08.04.2017 Wuppertal. Wuppertal wird in der Nacht zu heute für die gesamten Osterferien vom Bahnverkehr abgeschnitten. Grund für den mehr als 16-tägigen Stopp sind Vorarbeiten für die Installation eines neuen Stellwerks. Die 32 Millionen Euro teure Investition soll überalterte Anlagen ersetzen und den Schienenverkehr störungsfreier machen. Die Arbeiten haben aber massive Folgen für Pendler. Nach Auskunft des Verkehrsverbundes VRR sind an normalen Werktagen außerhalb von Ferien rund 60 000 Fahrgäste in der Region unterwegs.