ICE in Düsseldorf soll evakuiert werden

Eine abgerissene Oberleitung hat zwei Löcher in die Außenhaut eines ICE der Deutschen Bahn gebrannt.

Ein ICE der Deutschen Bahn steht in der Nähe des Hauptbahnhofs, nachdem die Oberleitung abgerissen ist.

Bonn/Düsseldorf. Am Freitagmorgen kam es zu einem schweren Oberleitungsschaden in Düsseldorf. Ein ICE soll evakuiert werden. Auch in Bonn sorgt das für Ausfälle und Verspätungen.

Von Jana Henseler, 05.04.2019

Eine Oberleitungsstörung hat am Freitagmorgen Teile des Bahnverkehrs im Raum Düsseldorf lahmgelegt. Das teilte die Deutsche Bahn via Twitter mit. Betroffen waren Fahrten von Regionalzügen, S-Bahnen und des Fernverkehrs über den Düsseldorfer Hauptbahnhof. „In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen und Teilausfällen“, hieß es von der Bahn.

Wie ein Pressesprecher der Deutschen Bahn mitteilte habe ein ICE gegen 8.30 Uhr eine Oberleitung im Bereich eines S-Bahnhofs in der Nähe des Hauptbahnhofes beschädigt. Diese sei gerissen und auf das Dach des Zuges gefallen, sagte ein Bahnsprecher. Daraufhin sei Rauch aufgestiegen und Funken seien geflogen, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Feuerwehr. Passagiere seien nicht verletzt worden.

Dieser Zug mit etwa 160 Menschen an Bord soll nun evakuiert werden. Die Passagiere sollen in einen nebenfahrenden Zug umsteigen, welcher sie dann zum Düsseldorfer Hauptbahnhof bringt. Anschließend wird der beschädigte Zug abtransportiert und die Arbeiter könnten mit der Reparatur der Oberleitung beginnen.

Auch die Regional- und Fernzüge in Bonn waren von dem Vorfall betroffen, darunter der RE5.

Derzeit werden Umleitungen für die Züge eingerichtet. Dadurch kommt es zu erheblichen Verspätungen. Die Deutsche Bahn rät: "Reisende sollen sich vorher über das Internet oder Durchsagen an den Bahnsteigen informieren. Die Arbeiten am Gleis in Düsseldorf werden noch mehrere Stunden andauern."

(mit Material von dpa)