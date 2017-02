Oberleitung stürzt auf Zug der Eurobahn: Niemand verletzt

23.02.2017 Dortmund. Eine Oberleitung ist am Donnerstag am Dortmunder Hauptbahnhof aus noch unbekannter Ursache auf einen Zug der Eurobahn gestürzt. Verletzt wurde niemand, wie die Bundespolizei mitteilte. Polizisten räumten aus Sicherheitsgründen zwei Bahnsteige. "Ob der Sturm seine Finger im Spiel hatte, können wird nicht sagen", sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Regionalbahn war auf dem Weg nach Hamm. Für die Dauer der Reparatur wurden drei Gleise gesperrt. Durch Verlegungen könne es zu Verspätungen kommen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Düsseldorf. Der Zug konnte seine Fahrt zunächst nicht fortsetzen, sagte eine Sprecherin des privaten Bahnunternehmens Eurobahn. Wie lange die Störung der Linie RE 3 andauern sollte, war zunächst unklar.