Polizei fahndet nach brutalem Überfall

Bochum. Eine Tat vom 8. auf den 9. November dieses Jahres bleibt weiterhin ungeklärt: Ein 55-Jähriger wurde in Bochum Opfer eines brutalen Angriffs. Den bewusstlosen Mann bedeckte der Täter mit Steinen, so dass dieser sich stundenlang nicht befreien konnte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.12.2017

In der Nacht auf den 9. November dieses Jahres kam es laut Polizeiangaben in Bochum um 1.30 Uhr im Bereich der S-Bahnüberführung an der Ümminger Straße 2 in Bochum-Langendreer zu einem brutalen Angriff. Ein 55-Jähriger wurde von einem unbekannten Täter angegriffen. Dieser war ihm auf den Parkplatz gegenüber der "Alten Bahnhofstraße" gefolgt, wo er ihn schlug und zu Boden warf. Anschließend benutzte der Täter große Steine, die auf dem Parkplatz gelagert wurden, um sein Opfer damit zu bewerfen.

Als der 55-Jährige das Bewusstsein verlor, bedeckte der Täter ihn fast komplett mit Steinen, einer Palette und mehreren Säcken Splitt. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Über mehrere Stunden hinweg konnte der verletzte Mann sich nicht befreien. Gegen 3.50 Uhr gelang es ihm schließlich, Hilfe zu rufen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und intensiv medizinisch betreut. Der Mann war stark unterkühlt und hatte sich mehrere Rippenbrücke zugezogen. Mittlerweile konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Bilder einer Überwachungskamera zeigen den Täter und seine Tat verschwommen. Der Täter scheint zwischen 20 und 30 Jahren alt zu sein, schlank, möglicherweise trägt er einen Vollbart. Zur Tatzeit war er mit einer hellen Jacke bekleidet, deren Brustbereich dunkel abgesetzt war. Kurz vor der Tat kam dem Täter ein Paar auf der Ümminger Straße entgegen. Insbesondere dieses Paar, sowie weitere Zeugen bitten die Polizei Bochum um Hinweise.

Foto: Polizei Bochum Die Bilder der Überwachungskamera zeigen den mutmaßlichen Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bochum zu melden.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der Nummer: 0234/9094106 und die Kriminalwache unter: 0234/9094441 entgegen.