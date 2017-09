OVG entscheidet über Mindestgröße von Polizisten

21.09.2017 Münster. Wer in NRW zur Polizei will, muss als Mann mindestens 1,68 Meter groß sein. Ob das rechtens ist, entscheidet nun das Oberverwaltungsgericht Münster. Kläger ist ein Bewerber, der zwei Zentimeter zu klein ist.

Ist eine vom Land Nordrhein-Westfalen geforderte Mindestgröße für männliche Polizeibewerber von 1,68 Meter zulässig? Über diese Frage entscheidet heute das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster. Geklagt hatte ein heute 32 Jahre alter Mann, der wegen seiner Körpergröße von 1,66 Meter bei der Landespolizei NRW nicht genommen wurde. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte dem Mann in erster Instanz Recht gegeben und entschieden, dass er nicht wegen seiner zu geringen Körpergröße abgelehnt werden darf. Gegen diese Entscheidung hatte das Land Berufung eingelegt.

Das Urteil hat voraussichtlich Bedeutung über den Einzelfall hinaus. "Es gibt sieben weitere anhängige Verfahren beim Oberverwaltungsgericht zum Thema Mindestgröße bei der Polizei in NRW", sagte Gudrun Dahme, Sprecherin des Oberverwaltungsgerichts Münster. In diesen Verfahren hatten auch Frauen gegen die bei ihnen geforderte Mindestgröße von 1,63 Meter geklagt. Bislang haben die Kläger der Verfahren vor dem OVG alle in der ersten Instanz gewonnen.

Beim Thema Mindestgröße haben Bundes- und Landespolizei laut Gewerkschaft der Polizei NRW unterschiedliche Voraussetzungen. Auch zwischen den Ländern sind die Anforderungen unterschiedlich - so verlangt zum Beispiel Baden-Württemberg für beide Geschlechter nur 1,60 Meter. "Es kann durchaus sein, dass ein Bewerber, der die Mindestgröße in NRW nicht erfüllt, in einem anderen Bundesland Polizist werden kann", erläuterte Dahme. (dpa)