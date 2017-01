Aktion in Berlin

08.01.2017 Berlin. Rund 200 Menschen sind dem Aufurf "No Pants Subway Ride" gefolgt und fuhren bei eisigen Temperaturen in Unterhose bekleidet U-Bahn.

Nur in Unterhose in die U-Bahn: Rund 200 Menschen sind am Sonntag im winterlichen Berlin einem entsprechenden Aufruf gefolgt. Unter dem Motto „No Pants Subway Ride“ trafen sie sich am U-Bahnhof Frankfurter Allee, um von dort aus in mehreren Gruppen auf verschiedenen Strecken durch die Hauptstadt zu fahren. Obenrum und an den Füßen trugen die Teilnehmer ihre normale Winterkleidung, untenrum nur Boxershorts, Hotpants oder Slips.

Die Aktion fand 2002 zum ersten Mal in New York statt, dort sollen inzwischen Tausende Menschen mitmachen. Weltweit lassen nach Angaben der Organisatoren Menschen in mehr als 60 Städten die Hosen runter. Ziel der Aktion soll es sein, anderen Fahrgästen ein Schauspiel zu liefern - ohne sie zu belästigen, wie es ausdrücklich hieß. Die Berliner Organisatoren verlangten in ihrem Aufruf eine gewisse Ernsthaftigkeit, die das Ganze wie improvisiertes Theater wirken lassen sollte. Dem seien aber nicht alle Teilnehmer gefolgt, hieß es.

No Pants Subway Ride











(dpa)