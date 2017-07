Alkohol statt Benzin

Bremen. Am Samstagabend erhielt die Polizei in Bremen gleich drei Notrufe: Ein Radfahrer auf der Autobahn, eine einsame Spaziergängerin auf dem Standstreifen und ein verwirrter Norweger auf einem Schützenfest, der den Weg zu Frau und Auto nicht mehr finden konnte.

Von Alexandra Mölleken, 25.07.2017

In ihrer Pressemitteilung zu einem liegengebliebenen Auto auf dem Autobahnzubringer Arsten in Bremen zeigt die Polizei, dass ein Dienst am Samstagabend auch mal abwechslungsreich und lustig sein kann. Denn sie wurden gleich dreimal durch einen Notruf alarmiert, der jedes Mal in Zusammenhang mit einem norwegischen Ehepaar stand.

Wie die Beamten mitteilten, erhielten sie gegen 20.10 Uhr einen Notruf, dass ein Mann mit einem Fahrrad auf der Autobahn unterwegs war. Als sie am Einsatzort eintrafen, fanden sie am Straßenrand jedoch nur einen liegengebliebenen VW Bulli. Von dem Radfahrer war weit und breit nichts zu sehen.

In dem Kleinbus saß eine 66-jährige Norwegerin, die geduldig auf ihren Mann wartete. Dieser wollte, wie die Frau der Polizei erklärte, mit dem Fahrrad die nächste Tankstelle aufsuchen, um Benzin zu holen. Da das Fahrzeug gut abgesichert war und der Mann sicherlich bald zurückkommen würde, verließen die Beamten den Einsatzort wieder.

Notruf Nummer zwei

Gegen 22.50 Uhr ging jedoch ein neuer Notruf ein – wieder vom Autobahnzubringer Arsten: Diesmal meldete ein Zeuge eine ältere Dame, die allein auf dem Standstreifen entlang spazierte. Als die Polizei an der Autobahn eintraf, sahen sie ein ihnen bekanntes Bild: Ein VW Bulli sowie eine 66-jährige Norwegerin auf dem Standstreifen. Von ihrem Ehemann und dem nötigen Benzin fehlte weiterhin jede Spur.

Die Norwegerin trat den Beamten diesmal sehr besorgt und unruhig gegenüber: Sie machte sich Sorgen um ihren Mann, da dieser nicht, wie versprochen, mit Benzin zu ihr und dem Kleinbus zurückgekehrt ist. Also leitete die Polizei eine Fahndung nach dem 65-jährigen Norweger ein. Seine Frau und der Kleinbus wurden abgeschleppt und zur nächsten Tankstelle gebracht.

Notruf Nummer drei

Alle guten Dinge sind drei: Denn einige Stunden später, um 1.10 Uhr in der Nacht, ging ein dritter Notruf bei der Polizei ein. Ein älterer Norweger befinde sich auf einem Schützenfest und würde den Weg zu seinem Auto nicht mehr finden. Bei den Beamten klingelte sofort ein Glöckchen und der Kreis des ereignisreichen, norwegischen Einsatztages schloss sich: Der vermisste 65-jährige Norweger hatte sich auf dem Weg zur Tankstelle verirrt und war stattdessen auf einem Schützenfest gelandet. Dort hatte er, wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schrieb, "getankt, in jeglicher Hinsicht".

Denn neben zwei Flaschen Kraftstoff hatte er noch Alkohol und das Schützenfest genossen und deshalb seine Ehefrau samt VW Bulli auf der Autobahn zurückgelassen. Schließlich folgte die Familienzusammenführung auf dem Tankstellengelände.