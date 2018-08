Folgen der Dürre in Nordeuropa: Norwegen importiert Heu aus Island.

Norwegen/Island. Heu aus Island wird nach Norwegen exportiert. Wegen des fehlenden Regens müssen Landwirte aus Nordeuropa Tierfutter zu hohen Preisen einkaufen.

Von generalanzeiger-bonn.de, 10.08.2018

Nicht nur in Deutschland leiden Bauern unter der Rekordhitze. In Skandinavien müssen Landwirte aktuell das Heu verfüttern, das für kommenden Sommer vorgesehen war, weil sie in diesem Sommer nur einmal ernten konnten. Island profitiert davon.