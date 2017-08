Kämpferisch

Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai wird bald in Oxford studieren.

17.08.2017 Islamabad/Oxford. Die renommierte Universität bestätigte jetzt die Zulassung der jungen Frau, die selbst nach einem Anschlag auf ihr Leben den Kampf für Kinder- und Frauenrechte nie aufgegeben hat.

Die pakistanische Kinderrechtsaktivistin und Nobelpreisträgerin Malala Yousafzai (20) wird an der britischen Elite-Universität Oxford studieren. "So aufgeregt, dass ich nach Oxford gehe!", schrieb sie am Donnerstag auf Twitter. Die Universität bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass Yousafzai einen Studienplatz bekommen soll. Sie ist für Philosophie, Politik und Wirtschaft eingeschrieben.

Ein Kämpfer der radikalislamischen Taliban hatte Yousafzai 2012 in den Kopf geschossen, weil sie sich öffentlich für die Bildung von Mädchen eingesetzt hatte. Sie war damals 15 Jahre alt. Yousafzai überlebte und setzte ihre Kampagnen fort. 2014 bekam sie dafür den Friedensnobelpreis. 2017 wurde sie zur jüngsten UN-Friedensbotschafterin der Geschichte. Sie lebt mit ihrer Familie in Großbritannien. (dpa)