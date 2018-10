Kurioses Missgeschick

BONN. Ein Mitarbeiter des US-Außenministeriums lud zur großen "Cat pajama-jam' party", Menschen aus aller Welt wollten der Einladung folgen. Blöd nur: Diese Einladung hätte niemals an einen großen Kreis verschickt werden sollen.

Ist da jemand (m)ausgerutscht? Ein neuer Mitarbeiter des US-Außenministeriums in Canberra hat sich ein Missgeschick geleistet, das im Netz für viel Erheiterung sorgt, die US-Botschaft allerdings zu einer öffentlichen Entschuldigung veranlasste.

Was passiert war? Die Finger des neuen Kollegen waren ganz offensichtlich etwas zu flink, und so landete eine Test-Mail für einen Newsletter aus Versehen in einem großen Verteiler - wie viele Personen sie erreichte, ist unklar. Was allerdings dazu führte, dass sie nicht mehr oder weniger ungelesen von allen Adressierten in die Ablage P (Papierkorb) befördert wurde, war der Inhalt. Die Leser der Mail begrüßte eine gemütlich auf einem grauen Sofa sitzende Katze im Krümelmonster-Kostüm. Und um der Figur aus der Sesamstraße gänzlich gerecht zu werden, hat sie auf ihrem Schoß einen Teller Cookies. Anlass der Maskerade: Der elektronische Brief war gleichzeitig Einladung zur "Cat pajama-jam' party".

The US embassy in Australia accidentally sent out a cat photo instead of a meeting invite. https://t.co/NOHLA8RbjJ pic.twitter.com/NfqebepiIE — Josh Taylor (@joshgnosis) 15. Oktober 2018

Es dauerte nicht lange, da war das Foto der Krümelmonster-Katze auch schon im Netz. Unter dem Hashtag #CatPajamaJam meldeten sich Katzen-Fans aus aller Welt, die zur Party kommen wollten. Allein, sie alle werden enttäuscht. Es wird keine Katzen-Pyjama-Party geben. Zumindest nicht auf Einladung des unvorsichtigen Mitarbeiters.

Die US-Botschaft sah sich schließlich gezwungen, im Namen des Außenministeriums eine öffentliche Entschuldigung für einen "Trainingsfehler" auszusprechen: "Es tut uns Leid, diejenigen von euch zu enttäuschen, die gehofft hatten, an dieser Katzenpyjama-Jam-party teilzunehmen, aber solch eine Veranstaltung liegt weit außerhalb unseres Aufgabengebietes", heißt es in der Mitteilung. Ob der neue Mitarbeiter weiter so brisante Aufgaben wie E-Mails-Verschicken bearbeiten darf, bleibt unklar. Klar ist allerdings: No Krümelmonster-Katze, no Party!