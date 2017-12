Verdächtiges Päckchen

Cochem. In Cochem kam es am Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz. Zahlreiche Polizisten, Helfer des DRK und ein Entschärfungsteam waren im Einsatz. Der Grund: ein Überraschungspäckchen zu Nikolaus.

Von Nathalie Dreschke, 06.12.2017

Marktplatz in Cochem um 14 Uhr - üblicherweise sind die Geschäfte zu dieser Tageszeit gut besucht, doch an diesem Nikolaustag musste die Polizei den Marktplatz großräumig absperren. Ein verdächtiges Paket hatte, nach dem Vorfall in Potsdam, für Unruhe gesorgt, denn in den umliegenden Geschäften erwartete niemand eine Lieferung. Neben der Polizei Cochem, der Kriminalpolizei Mayen waren auch Helfer des DRK und ein Entschärfungsteam vor Ort.

Passanten und Verkäufer mussten die Geschäfte räumen, der gesamte Marktplatz wurde vorsorglich abgesperrt, Unruhe breitete sich unter den Cochemern aus. Kurz nachdem bekannt wurde, dass eine Sperrung errichtet wurde, wandte sich die unbekannte Absenderin des Pakets sofort an die Polizei. Sie habe ein Nikolauspäckchen verschicken wollen - natürlich als Überraschung, damit sich der Empfänger umso mehr darüber freut. Schließlich füllt der Nikolaus ebenfalls still und heimlich die geputzten Stiefel mit kleinen Nikolausüberraschungen.

Die Überraschung ist wohl etwas anders gelaufen, als sich die Absenderin das vorgestellt hat. Aber selbst wenn der Inhalt des Päckchens vernascht wurde, das Nikolauspaket wird noch lange in Erinnerung bleiben.