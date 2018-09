27.09.2018 Den Haag. Nahe der deutschen Grenze hat die niederländische Polizei sieben Männer festgenommen, die einen Terroranschlag geplant haben sollen. Die potenziellen Ziele würden noch ermittelt.

Die niederländische Polizei hat sieben Männer festgenommen, die einen Terroranschlag geplant haben sollen. Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Festnahmen seien am Donnerstag in Arnhem, rund 100 Kilometer südlich von Amsterdam, und in Weert nahe der deutschen Grenze erfolgt. Damit sei nach monatelangen Ermittlungen ein Terroranschlag verhindert worden.

Auslöser der Ermittlungen waren der Stellungnahme zufolge Erkenntnisse des Geheimdienstes, wonach ein 34 Jahre alter Mann irakischer Herkunft bei einer Großveranstaltung einen Anschlag verüben wollte. Er habe damit zahlreiche Menschen töten wollen. Die Verdächtigen wollten dafür Sprengstoffwesten und Schusswaffen einsetzen und an einem anderen Ort eine Autobombe zünden. Die potenziellen Ziele würden noch ermittelt.

Die Verdächtigen waren den Angaben zufolge zwischen 21 und 34 Jahre alt. Drei von ihnen, darunter der Iraker, wurden bereits in der Vergangenheit verurteilt, weil sie sich im Ausland extremistischen Netzwerken anschließen wollten. Die Gruppe habe versucht, Sturmgewehre, Pistolen, Granaten und Material zum Bau von Bomben zu kaufen, erklärte die Staatsanwaltschaft. Sie habe auch nach Möglichkeiten gesucht, mit Waffen zu üben. Die Vorbereitungen seien zuletzt schneller vorangekommen, darum habe man sich zum Zugriff entschlossen. (ap)