Bonn. Drei junge Niederländer testen auf dem Youtube-Kanal "Drugslab" Drogen vor laufender Kamera. Im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunk BNN in den Niederlanden wollen sie so Risiken beim Drogenkonsum minimieren und aufklären.

Von Sofia Grillo, 21.07.2017

Vor der Kamera probieren Rens Polman, Nellie Benner und Bastiaan Rosman Ecstasy, LSD, oder Kokain. Die Niederländer nehmen die Drogen jedoch nicht aus Spaß, sondern wegen eines Bildungsauftrages: Ihr Youtube-Kanal "Drugslab" ist ein Projekt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks BNN in den Niederlanden.

"Drogen nehmen ist nie risikofrei. Wir versuchen mit unseren Videos, die Risiken zu minimieren", sagen die drei Youtuber in einem Video über ihren Kanal. Sie würden es im Auftrag der Wissenschaft machen und testen, welche Droge, was mit dem Körper macht. Jede Woche kommt ein Video heraus, in dem einer der drei jungen Niederländer eine Droge austestet. Immer mit dabei ist der Sanitäter Mark.

Informationen zu Wirkung und Risiken gesammelt

Der erklärt in einem Video, wie er auf die Drogentester aufpasst. Wenn im Rausch Panik oder Angst aufkäme, müsse er beruhigen. Wichtig sei die Versicherung, dass alles gut werde. Dadurch, dass sich Rens Polman, Nellie Benner und Bastiaan Rosman im Turnus von drei Wochen mit den Tests abwechseln, bestünde keine große Gefahr der Abhängigkeit, sagt der Sanitäter.

Betont wird immer wieder: Keine Risiken gibt es nur, wenn man keine Drogen nimmt. Bevor die Tester eine Droge vor der Kamera nehmen, werden umfassende Informationen zu der Wirkung und den Risiken gesammelt. Jede Droge würde in das "Drug Information and Monitoring System" (DIMS) der Niederlande eingeschickt. Dort werden die Substanzen auf ihre Zusammensetzung getestet.

"Wir dürfen auch immer sagen, dass wir etwas nicht probieren wollen", erklären die Youtuber. Heroin, Crystal oder Crocodile würden sie nie testen.

Ein Video dauert etwa 15 Minuten. Bevor die Droge genommen wird, erklären die Tester, worum es sich genau handelt, wie man sie dosieren muss und wie sie wirkt. Dann wird die Droge eingenommen und der Zuschauer sieht beim Rausch des Drogentesters zu.

Den Youtube-Kanal "Drugslab" gibt es seit fast einem Jahr, er hat rund 500.000 Abonnenten. Die Videos werden über 100 000 Mal geklickt. Zu dem Format melden sich auch Kritiker zu Wort. Der Youtuber PsychedSubstance veröffentlichte im Mai ein Video, in dem er beklagt, Druglabs würde die Risiken der Drogen verharmlosen und falsche Informationen geben.