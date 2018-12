Ratelband kündigt Berufung an

Emile Ratelband will per Klage durchsetzen, sein Alter von 69 auf 49 zurückzudrehen.

Arnheim. Der 69-jährige niederländische Motivationstrainer Emile Ratelband ("Tsjakaaaa!") ist vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, sich 20 Jahre jünger erklären zu lassen. Aufgeben will er jedoch nicht.

Von Anna-Maria Beekes, 04.12.2018

69 bleibt 69 und keinen Tag jünger: Ein Gericht in Arnheim hat am Montag den Antrag von Emile Ratelband abgelehnt, sich offiziell um 20 Jahre verjüngen zu lassen. Der Motivationstrainer, der in den 1990er Jahren in Deutschland mit der Sendung "Tsjakaaaa! Du schaffst es" bekannt wurde, hatte in den vergangenen anderthalb Jahren dafür gekämpft, sich - entsprechend seines "gefühlten" Alters - für 20 Jahre jünger erklären zu lassen.

Obwohl er damit nun gescheitert ist, gibt sich Ratelband, getreu seines Lebensmottos, optimistisch: Er schafft es - glaubt er selbst laut einem Interview mit Radio Gelderland. "Alle denken: Der Ratelband ist völlig bekloppt, aber ich sage: Das ist fantastisch! Es geht alles nach Plan, denn wir haben eine Strategie entwickelt", verkündete der noch stets 69-Jährige. In der Erklärung des Gerichts habe er bereits einige "Löcher, Haken und Ösen" erkannt und wolle sich nun mit seinem Anwalt besprechen, um dann "ganz schnell" in Berufung zu gehen.

Unter anderem hatte der Richter erklärt, Ratelbands Anliegen sei nicht mit dem eines Transgenders zu vergleichen, der sein Geschlecht ändern lassen möchte, oder mit jemandem, der einen anderen Namen tragen will. Das sieht Ratelband anders und glaubt nicht, dass es schwerwiegende gesellschaftliche und juristische Folgen hätte, wenn er jünger wäre.

Er könne sogar beweisen, dass er in Wirklichkeit nicht 69, sondern 49 sei: "Meine Knochenmasse ist noch dieselbe wie vor 20 Jahren", beteuerte er gegenüber dem "Algemeen Dagblad". Medizinische Dokumente sowie der Bericht eines Psychiaters sollen nun zeigen, dass Ratelband tatsächlich jünger ist. Bis dahin aber bleibt er - zumindest laut Pass - 69 Jahre alt. Da bleibt ihm nur zu wünschen: Tsjakaaaaa - du schaffst es!