Palma de Mallorca. Schneller Fahndungserfolg auf Mallorca: Nach dem gewaltsamen Tod eines niederländischen Filmemachers auf Mallorca wurde am Samstag ein mutmaßlicher Täter festgenommen. Dieser galt zunächst nur als Augenzeuge.

Nur einen Tag nach dem gewaltsamen Tod eines Urlaubers aus den Niederlanden hat die Polizei der Baleareninsel einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, für den Tod des 34-Jährigen mit verantwortlich zu sein.

Bei dem Toten soll es sich um den Filmemacher Wouter Van Luijn aus den Niederlanden handeln, der mit seinem Vater in einem Hotel im Ferienort Palmanova im Südwesten Mallorcas gewohnt hatte.

Ein Autofahrer hatte der Polizei zufolge das Opfer am Freitagmorgen gegen fünf Uhr in seinem Wagen zum Landeskrankenhaus Son Espases in Palma gefahren. Er hatte angegeben, dass er zuvor an einer Tankstelle an der Landstraße Camí de la Milana in Palmas Vorort Son Ferriol, nahe der Drogensiedlung Son Banya, auf den Filmemacher gestoßen sei, als dieser von fünf jungen Männern verprügelt wurde. Demnach soll er durch Hupen auf sich aufmerksam gemacht haben, worauf die fünf Schläger flüchteten.

Danach habe er den Schwerverletzten dann in seinen Mietwagen gepackt und ihn ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb Van Luijn wenig später an den Folgen der schweren Verletzungen.

Augenzeuge als mutmaßlicher Täter?

Bei dem nun Festgenommen könnte es sich offenbar ausgerechnet um den Fahrer des Mietwagens handeln, der Van Luijn ins Krankenhaus gebracht hatte. Dies berichtete am Samstag die spanische Lokalzeitung "Diario de Mallorca" und beruft sich dabei auf die Nationalpolizei. Die Ermittler würden aktuell Spuren an dem Mietwagen des Mannes untersuchen.

Der Mann habe sich beim Verhör in Widersprüche verwickelt. Irgendwann habe er eingeräumt, dass er das Opfer nicht an der Landstraße, sondern in der Drogensiedlung gefunden habe. Diese Berichte wollte die Polizei allerdings weder bestätigen noch dementieren.

In welcher Verbindung der Festgenommen möglicherweise mit dem Verstorbenen stehen könnte, teilte die Nationalpolizei am Samstag demnach nicht mit. Auch über die weiteren Umstände der Tat gibt es bisher keine Einzelheiten.

Die Schauspielerin Katja Schuurman, Fernsehmoderator Tijl Beckand und andere Persönlichkeiten der niederländischen Film- und TV-Szene sprachen in den sozialen Netzwerken ihr Beileid aus.

Der Niederländer ist bereits der zweite Tourist, der in diesem Jahr auf Mallorca ermordet worden ist. Im Mai war ein britischer Urlauber im Küstenort Magaluf an der Kneipenstraße Punta Ballena so stark verprügelt worden, dass er ebenfalls seinen Verletzungen erlag.