Für Menschenrechte und Meinungsfreiheit

09.07.2019 New York. Ihre Fans will sie eigentlich nicht im Stich lassen, aber nachdem sich Nicki Minaj besser über die Situation in Saudi-Arabien informiert hatte, sagte sie ihr Headliner-Konzert beim Jeddah World Fest ab. Menschenrechtler hatten sie zuvor dazu aufgefordert.

Der Hip-Hop-Star Nicki Minaj lässt einen geplanten Auftritt in Saudi-Arabien wegen der Menschenrechtslage im Land platzen. Es sei wichtig für sie, ihre Unterstützung für Frauenrechte, die Gemeinschaft von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern sowie die Meinungsfreiheit deutlich zu machen, sagte die Rapperin am Dienstag der Nachrichtenagentur AP. Die Sängerin zeichnet sich durch einen freizügigen Stil und obszöne Liedtexte aus. Sie sollte beim Jeddah World Fest am 18. Juli Headliner sein.

Menschenrechtler hatten Minaj und andere Musiker in der vergangenen Woche aufgefordert, nicht an dem Festival teilzunehmen. Vorgesehen sind auch Auftritte des früheren One-Direction-Mitglieds Liam Payne und des DJs Steve Aoki.

Minaj sagte, sie wolle ihre Show zwar Fans in Saudi-Arabien zeigen. Nachdem sie sich besser informiert habe, bekunde sie nun aber ihre Unterstützung für Frauen, sexuelle Minderheiten und das Recht auf freie Meinungsäußerung.

Auf dem Jeddah World Fest gibt es im Einklang mit saudischen Gesetzen weder Alkohol noch Drogen. Es ist für Zuschauer ab 16 Jahren zugänglich. In den vergangenen Monaten sind im Königreich Stars wie Mariah Carey, Enrique Iglesias, die Black Eyed Peas, Sean Paul und David Guetta aufgetreten. Das ist ein deutlicher Wandel im Vergleich zu vorherigen Zeiten, in denen die saudische Religionspolizei Veranstaltungsorte durchsuchte, auf denen laute Musik gespielt wurde.

Die Trennung von alleinstehenden Männern und Frauen wird in vielen Restaurants, Kaffeehäusern, Schulen und Universitäten in Saudi-Arabien noch immer strikt betrieben. Andere Regeln für Frauen sind gelockert worden, etwa, dass sie jetzt Autofahren und an Veranstaltungen in Sportstadien teilnehmen dürfen. (AP)