06.09.2018 New York. Bei der Fashion Week in New York fehlen diesmal wichtige Designer wie Alexander Wang. Die Macher kämpfen um den Status der Modewoche. Erstmals dabei sind das deutsche Luxuslabel Escada und ein Model mit Down-Syndrom.

New York steht wieder ganz im Zeichen der Fashion Week. Aber das renommierte Modespektakel im Big Apple kommt nicht aus der Krise. Große Labels haben sich abgewandt.

Namen wie Alexander Wang und Victoria Beckham fehlen, wenn die Modeschöpfer noch bis zum 12. September ihre Kreationen für die Frühlingssaison in Dutzenden angesagten Locations von Manhattan bis Brooklyn präsentieren. Ein Schwenk in Richtung Exklusives könnte die Lücke füllen: Erstmals laufen Models für das deutsche Luxuslabel Escada über den Laufsteg.

Eine weitere Premiere feiert Marián Ávila. Mit ihr tritt zum ersten Mal ein Model mit Down-Syndrom bei der Fashion Week auf. Die 21-jährige Spanierin, die seit ihrer Kindheit Model werden wollte, präsentiert am 8. September die neue Kollektion der amerikanischen Designerin Talisha White.

Von einem "Exodus" bei der New Yorker Fashion Week schrieb kürzlich das Modemagazin "Vogue". Und tatsächlich, Victoria Beckham feiert das zehnjährige Jubiläum ihres Labels lieber mit einer großen Schau bei der Londoner Modewoche. Und der Mode-Revolutionär Alexander Wang bleibt zwar der Stadt treu, in der einst seine Karriere startete. Doch seine neuen Kreationen zeigt er nun schon im Juni und Dezember auf einer Mini-Fashion Week. So will er die monatelange Lücke von der Präsentation auf dem Laufsteg bis zum Verkauf im Geschäft verkürzen.

Escada präsentiert dafür erstmals in seiner 40-jährigen Firmengeschichte eine Kollektion auf der New Yorker Fashion Week. Im renommierten Park Avenue Armory, einer beliebten Location auch für Namen wie Tom Ford und Marc Jacobs, bringt Escadas neuer Kreativdirektor Niall Sloan am 9. September seine Vision für das Modehaus auf den Laufsteg. "Die Blütezeit von Escada war in den 80er und 90er Jahren", schreibt "Vogue". Das Jahrzehnt also, das die Mode von Heute inspiriere. "Wenn es also jemals eine Zeit gab, in der das Haus seine Relevanz zurückgewinnen könnte, dann jetzt."

Drei Monate nach dem Selbstmord der Designerin Kate Spade schickt das gleichnamige Modehaus seine Models über den Laufsteg in der Public Library. Erwartet werden Kreationen zu Ehren Spades. Es ist auch die Premiere der neuen Designerin Nicola Glass.

Nachdem der Designer Jason Wu das deutsche Modehaus Hugo Boss verlassen hat, erwarten Kenner nun bei der Boss-Show am 9. September Veränderungen und neue Ideen. Sängerin Rihanna zeigt am 12. September neues aus ihrem Unterwäschen-Label Savage x Fenty, berichtet "Vogue". Weitere Modehäuser, die auf dem Kalender stehen, sind Michael Kors, Tom Ford, Ralph Lauren, Raf Simons für Calvin Klein sowie Oscar de la Renta. (dpa)