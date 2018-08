Auszeichnung

Sängerin Nessi bekommt den New Faces Award in der neuen Kategorie Show.

22.08.2018 Düsseldorf. Der Nachwuchs gekommt Preise. Beim New Faces Award in Düsseldorf.

Die Sängerin Nessi (29) bekommt den New Faces Award in der neuen Kategorie Show. Der Preis in Form eines roten Panthers soll am kommenden Mittwoch (29. August) in Düsseldorf übergeben werden, wie Burda Media am Mittwoch in München mitteilte. Das Magazin "Bunte" zeichnet mit dem Award Nachwuchstalente aus.

2015 erschien Nessis Debütalbum "Rolling With the Punches", ihre neue Single heißt "Shake Shake". Der Show-Award in der Unterkategorie "Social" geht an die Künstlerin Kiddo Kat. Die Berlinerin hatte 2016 mit einer "Kiss"-Coversession in einer U-Bahn einen viralen Hit im Internet gelandet. Im Juli erschien ihr Debütalbum "Piece of Cake".

Zur Preisverleihung in der Sammlung Philara in Düsseldorf werden rund 400 Gäste erwartet. Seit 1998 wird der Award an Newcomer aus den Bereichen Film und Style vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Matthias Schweighöfer, Hannah Herzsprung und Philipp Plein. (dpa)