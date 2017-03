Die Neverland Ranch in einer Luftaufnahme.

Santa Barbara. Michael Jacksons Neverland-Ranch findet offenbar keinen Abnehmer. Das einstige Anwesen des "King of Pop" steht nun für umgerechnet 63,5 Millionen Euro zum Verkauf. Damit ist der Preis deutlich gefallen. 2015 kostete die Ranch noch 91 Millionen Euro.

Von Laura Torres, 02.03.2017

Michael Jacksons Anwesen in der Stadt Santa Barbara in Kalifornien ist nun für umgerechnet 63,5 Millionen Euro (67 Millionen Dollar) zu haben. Schon vor knapp zwei Jahren stand die Ranch des einstigen "King of Pop" für 100 Millionen Dollar (damals umgerechnet 91 Millionen Euro) zum Verkauf. Dies macht einen Preisunterschied von rund 30 Prozent.

Mittlerweile heißt das 1,09 Hektar große Anwesen nicht mehr Neverland - nach der Heimat von Peter Pan, sondern Sycamore Valley Ranch. Es liegt in der Ortschaft Santa Ynez Valley und umfasste zu Lebzeiten des Sängers: ein Theater mit 50 Sitzplätzen, ein Tanzstudio, einen Freizeitpark, einen Zoo, einen Sportsplatz und etliche Gästezimmer. Er hat es in den 1980er Jahren für 19,5 Millionen Dollar von einem Unternehmer abgekauft. Michael Jackson hat damals vorallem kranke und sozial schwache Kinder auf seine Ranch eingeladen, weswegen er später auch in Kritik stand.

Die amerikanische Immobilien Agentin Joyce Rey kümmert sich um den Verkauf der Luxus Immobilie und meint, dass dieses vollkommende kalifornische Anwesen nun für ein neues Kapitel auf seiner Reise bereit sei.