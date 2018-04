Neuwagen fällt von Transporter und in vorausfahrendes Auto

04.04.2018 Düsseldorf. Bei einem Bremsmanöver ist ein Neuwagen in Düsseldorf von einem Transporter gefallen und in ein vorausfahrendes Auto gekracht. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch hatte der 51 Jahre alte Lastwagenfahrer seinen mit acht Neuwagen beladenen Transporter am Dienstag stark abgebremst, um einen Rettungswagen nicht zu behindern. Dabei sei das schlecht gesicherte Auto vornüber von der Ladefläche gefallen und ungebremst in das Heck des vorausfahrenden Wagens gerollt. Dessen 51 Jahre alte Fahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 25 000 Euro.