Wegen Schneelast umgestürzt

Der Baum war am Donnerstag unter der hohen Schneelast zusammengebrochen. (Symbolbild)

10.01.2019 Aying. Am Donnerstag ist ein neunjähriger Junge von einen Baum erschlagen worden. Erst nach 40 Minuten entdeckten Passanten den Jungen und alarmierten die Rettungskräfte.

Ein neunjähriger Junge ist in der Nähe von München von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Der Baum war am Donnerstag in Aying unter der hohen Schneelast zusammengebrochen, wie die Polizei berichtete.

Erst nach 40 Minuten entdeckten Zeugen den darunter begrabenen Jungen und alarmierten die Rettungskräfte. Diese versuchten am Nachmittag rund eine Stunde lang vergeblich, das Kind wiederzubeleben. Nach Angaben der Polizei stand der etwa zehn Meter große Baum auf einem privaten Grundstück und stürzte auf einen Zufahrtsweg. (dpa)