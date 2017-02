Kurioser Polizeieinsatz in Siegen

Siegen. Es ist der Traum so manch eines kleinen Jungen, den ein Neunjähriger in Siegen-Wittgenstein in die Tat umgesetzt hat: Dienstagnacht nahm er sich den Autoschlüssel seiner Mutter und fuhr ein bisschen durch die Straßen. Nur den Unfall hatte er wohl nicht geplant.

22.02.2017

Die Verlockung schien zu groß gewesen, sodass ein Neunjähriger aus Siegen-Wittgenstein nicht widerstehen konnte: Dienstagnacht hatte sich der Junge die Autoschlüssel der Mutter genommen und eine Fahrt durch den Ort veranstaltet. Nachdem er einen kleinen Unfall gebaut hatte, parkte er das Auto vor der eigenen Haustür und legte sich wieder schlafen. Und alles, ohne dass seine Mutter etwas bemerkte.

Irgendwann nach Mitternacht hatte sich der kleine Junge heimlich aus dem Haus gestohlen und dann "setzte sich der Pimpf ans Steuer des Mittelklasse-PKW und startete zu seiner Spritztour über die Wittgensteiner Straßen", schreibt die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein in ihrer Polizeimeldung vom Dienstagnachmittag.

Auf einem Hotelparkplatz stieß der Neunjährige mit einem geparkten Skoda zusammen, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Der "Pimpf" setzte seine Autofahrt jedoch unbemerkt fort.

Als die Skoda-Besitzerin am frühen Dienstagmorgen den Schaden an ihrem Auto bemerkte, fand sie auch ein verlorenes Nummernschild des vom Neunjährigen gekaperten Autos am Unfallort. So konnte der Fahrzeughalter schnell ermittelt werden. "Eine Streifenwagenbesatzung machte sich auf den Weg dorthin - und fand Mutter und Kind schlafend vor. Vor dem Haus stand allerdings - schön eingeparkt - der unfallbeschädigte bzw. unfallflüchtige PKW", erklärt die Polizei in ihrer Meldung.

Weitere Ermittlungen haben ergeben, dass der Junge das Auto nach dem Unfall offenbar zurück nach Hause gefahren, eingeparkt und sich selbst wieder ins Bett gelegt hatte. (ga)