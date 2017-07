Alicia Keys singt "Girl on Fire".

Ihr Name ist Angelica Hale und sie ist der Star der diesjährigen Staffel von America's Got Talent. Ihre Interpretation eines Alicia Keys-Songs sahen innerhalb eines Tages über 40 Millionen Menschen.

Von Karsten Lettau, 20.07.2017

Der "Golden Buzzer" befördert Kandidaten der amerkanischen Talent-Show "America's Got Talent" auf einen Schlag in die Endrunde. Vor der jungen Dame aus dem US-Bundesstaat Georgia wurde diese Ehre erst fünf Kandidaten zuteil.

Als die Neunjährige am Dienstag aber Alicia Keys' Hit "Girl on fire" zum Besten gegeben hatte, gab es für das Publikum und für die Juroren kein Halten mehr. Neben Standing Ovations im Saal war auch Gastjuror Chris Hardwick restlos begeistert und fragte sich nur, wie eine solche Stimmgewalt bloß in einen solch schmalen Körper passt.

"Du bist unglaublich. Ich habe das Gefühl, Angelica, Du bist die Auserwählte!". Sprachs und drückte energisch auf den Buzzer, der die 9-Jährige in einen goldenen Konfetti-Regen hüllte.

Damit ist das selbstbewußte Nachwuchstalent ihrem Traum einen Schritt näher gekommen. Nach eigener Aussage möchte die Kleine nichts weniger, als die nächste Whitney Houston werden. Man darf gespannt sein.