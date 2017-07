Neunjährige stirbt durch Stromschlag im Keller

20.07.2017 Kleve. Nach dem Tod eines neunjähriges Mädchens in Kleve geht die Polizei von einem Unglücksfall mit einem Stromschlag aus. Das Mädchen wollte laut ersten Erkenntnissen im Waschkeller den Wasserhahn für die Gartenbewässerung aufdrehen. Dort sei die Neunjährige am frühen Mittwochabend leblos gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Versuche der Rettungskräfte, das Mädchen zu reanimieren, blieben erfolglos. Ein Stromschlag wird vermutet, die Ermittlungen dauern aber noch an. Ein Unwetter als Ursache des Unfalls schloss die Polizei aus. Notfallseelsorger betreuten die Angehörigen. Das Haus wurde evakuiert und der Strom ausgeschaltet.