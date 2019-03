Geburtsklinik in Portland

27.03.2019 PORTLAND. In einer Geburtsklinik an der Ostküste der USA sind gleich neun Krankenschwestern schwanger. Der außergewöhnliche Babyboom wirbelt nun den Dienstplan durcheinander.

Babyboom auf der Entbindungsstation: In einer Geburtsklinik an der Ostküste der USA sind gleich neun Krankenschwestern schwanger. Wie das Maine Medical Center am Dienstagabend auf Facebook mitteilte, werden die Frauen voraussichtlich zwischen April und Juli entbinden. Sechs von ihnen arbeiteten bisher in der gleichen Wochenendschicht. Mit einigen Monaten Vorlauf werde jetzt der Dienstplan umgebaut.

Unter den schwangeren Schwestern sind sowohl mehrfache Mütter als auch Frauen, die zum ersten Mal ein Baby erwarten. Alle versicherten, sie seien zumindest von ihrer Berufserfahrung her gut vorbereitet, auf das, was auf sie zukomme. „Ich glaube, ich habe einen Trend ausgelöst“, scherzte Säuglingsschwester Erin Grenier, die als erste ihre Schwangerschaft gemeldet hatte.

(dpa)