Neuer Rheindeich in Duisburg soll 2021 fertig werden

21.02.2017 Duisburg. Der neue Rheindeich in Duisburg-Mündelheim soll 2021 fertiggestellt werden. Das teilte das Bundesumweltministerium am Dienstag in Berlin mit. Im Rahmen des Nationalen Hochwasserschutzprogramms wird der Deich in Duisburg-Mündelheim zurückversetzt, damit der Rhein bei Hochwasser 60 Hektar Überflutungsfläche gewinnt. Die Bauarbeiten laufen bereits seit 2015. Die Maßnahme kostet rund 70 Millionen Euro. Der neue Deich soll nach früheren Angaben 6,7 Kilometer lang sein.

Die Baumaßnahme ist das letzte Teilprojekt der sogenannten Verbundmaßnahme Monheim-Mündelheim-Orsoy. "Im Fall eines Rhein-Hochwassers stehen durch die Verbundmaßnahme dann insgesamt 480 Hektar an zusätzlicher Überflutungsfläche zur Verfügung", hieß es. In der Niederrhein-Region profitierten davon mehr als 600 000 Menschen. Am Dienstag informierten sich Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) und der nordrhein-westfälische Landesumweltminister Johannes Remmel (Grüne) vor Ort über die Bauarbeiten. (dpa)