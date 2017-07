Neuer Kölner Polizeipräsident will um Vertrauen werben

14.07.2017 Köln. Nach den Ausschreitungen und Übergriffen in der Kölner Silvesternacht vor eineinhalb Jahren will der neue Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob das Vertrauen in die Polizei weiter stärken. Er sei sich bewusst, dass es als Folge der Silvesternacht 2015/2016 einen großen Vertrauensverlust gegeben habe, sagte Jacobs am Freitag in Köln. Sein Vorgänger Jürgen Mathies habe seitdem erfolgreich daran gearbeitet, das Verhältnis zwischen Polizei und Bevölkerung zu verbessern. Diesen Kurs wolle er fortführen, kündigte Jacobs an.

Der 61-Jährige hatte sein neues Amt am Mittwoch angetreten. Zuletzt war er Leiter des Landeskriminalamtes (LKA) Nordrhein-Westfalen. Mathies ist inzwischen Staatssekretär im Düsseldorfer Innenministerium. (dpa)