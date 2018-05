NRA bewirbt Smartphone-Pistole

Dallas. In den USA kommt in diesem Jahr eine Waffe auf dem Markt, die wie ein Smartphone aussieht. Dafür gibt es jetzt viel Kritik.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.05.2018

Optisch lässt sich die Pistole kaum von einem Handy unterscheiden. Erst wenn man das Gerät aufklappt, erkennt man die Schusswaffe. Die amerikanische Firma Ideal Conceal will die Smartphone-Waffe bald auf den Markt bringen - natürlich nur zur Selbstverteidigung. Die National Rifle Association of America (NRA) wirbt für die Pistole auf ihrem jährlichen Treffen in Dallas.

Der Erfinder der Waffe, Kirk Kjellberg, sagte NBC News, er wollte eine Pistole entwickeln, die nicht als solche zu erkennen sei. Auf der offiziellen Facebook-Seite wird die Waffe als Revolution angepriesen: Klein und handlich passe die Pistole in jede Tasche. Zwei Schüsse können abgefeuert werden - laut Kjelllberg ausreichend, um einen Angreifer abzuwehren.

Mehr als 30.000 Menschen haben die Facebok-Seite geliked. 12.000 Vorbestellung sollen bereits eingegangen sein, in diesem Jahr soll die Smartphone-Waffe auf den Markt kommen.

Für die Idee gibt es viel Kritik: Die Waffe könne in die Hände von Kindern geraten und Polizisten würde es schwerer fallen, eine Waffe von einem Smartphone zu unterscheiden. Außerdem könne man die Handy-Attrappe leichter in Veranstaltungen schmuggeln, so die Kritiker.

One of the "featured products" at the NRA annual meeting is a pistol that looks like a cellphone. What could go wrong? pic.twitter.com/dcsCAnOrJh — Timothy Johnson (@timothywjohnson) 30. April 2018

Die NRA und Kjellberg sehen da keine Bedenken: Nicht Waffen seien das Problem, sondern unfähige Menschen.