Bonn. Eine neue Schriftart eines New Yorker Entwicklerteams könnte in Zukunft bei Hausarbeiten helfen. Mit "Times Newer Roman" braucht man weniger Zeichen, um Seiten zu füllen.

Von Sofia Grillo, 21.09.2018

Fünfzehn Seiten Hausarbeit und keine Ahnung, wie man sie füllen soll. Dieses Gefühl können so einige Studenten nachvollziehen. Haareraufend sitzen sie vor ihrer Tastatur und denken fieberhaft darüber nach, welche schlauen Sätze sie sich noch aus den Fingern saugen können, um die Seitenvorgabe ihrer Professoren zu erfüllen. Den Seitenrand vergrößern, mehr Absätze machen, Überschriften in Schriftgröße 20, ein größeres Literaturverzeichnis: All die Tricks sind bekannt.

Ein neuer schafft nun noch mehr Abhilfe: "Times Newer Roman" ist eine Schriftart, die in Zukunft einige Falten in den Gesichtern der Studenten glätten wird. Die Buchstaben der Schriftart sind genauso hoch wie jene der Standardschriftart "Times New Roman", jedoch etwas breiter.

Das Entwicklerteam MSCHF einer Internet-Marketing-Firma aus New York spricht von etwa fünf Prozent breiteren Buchstaben im Vergleich zum altbekannten "Times New Roman". Zudem sind die Satzzeichen 15 Prozent größer und die Leerzeichen etwas länger.

Laut MSCHF füllt die Schummel-Schriftart 15 Seiten Hausarbeit mit rund 13 Prozent weniger Zeichen in Schriftgröße zwölf. Das bedeutet 5833 Wörter statt 6680, um die 15 Seiten zu füllen. Und die Nachrichten für Studenten werden noch besser: Schummeln ist in diesem Fall gratis. Die Schrift gibt es kostenfrei zum Download.