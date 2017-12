Neue Opferschutzbeauftragte tritt Dienst in NRW an

01.12.2017 Köln. Die neue Opferschutzbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen startet am Freitag in ihr neues Amt. Gemeinsam mit drei Mitarbeitern soll die ehemalige Kölner Generalstaatsanwältin Elisabeth Auchter-Mainz Kriminalitätsopfern den Zugang zu Hilfsangeboten erleichtern. Die zentrale Anlaufstelle ist im Gebäude des Oberlandesgerichts Köln untergebracht. Auchter-Mainz ist die erste Opferschutzbeauftragte in NRW.

Es gehe mit der Berufung der Opferbeauftragten auch darum, verloren gegangenes Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat zurückzugewinnen, sagte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am Dienstag. Elisabeth Auchter-Mainz habe sich schon als Staatsanwältin besonders für Kriminalitätsopfer eingesetzt. Die Einrichtung einer Hotline für Opfer nach der Kölner Silvesternacht 2015/2016 gehe auf ihre Initiative zurück. (dpa)