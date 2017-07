Kultige Ideogramme

Mit 176 Bildern fing alles an - inzwischen gibt es weit mehr als 2000 Emojis. Jährlich am 17. Juli wird der World Emoji Day zelebriert. Sogar das Empire State Building leuchtete am Montag gelb.

Der inoffizielle Feiertag wird seit 2014 jährlich zelebriert und gewinnt dabei immer mehr an Bedeutung. Die Emoji-Fangemeinde wächst – weltweit.

Global Player wie Google, Disney, Twitter oder Coca-Cola melden sich mit Botschaften im Netz und finden an dem Feiertag eine großartige Platform für Marketing-Ideen.

Sogar das Empire State Building in New York wurde als Hommage an die beliebten Ideogramme am Montag in leuchtendes gelb getaucht.

NEW YORK: the @EmpireStateBldg will be lit “emoji yellow” in honour of #WorldEmojiDay on Monday July 17, 2017 pic.twitter.com/jAmK05U4lk — World Emoji Day (@WorldEmojiDay) 15. Juli 2017

Bereits am Vortag des weltweiten Emoji-Tages versammelten sich Smiley-Fans im St. Thomas Hospital Garden in London, um einen Guinness-Weltrekord für die größte Ansammlung von Menschen mit Emoji-Gesichtern aufzustellen. Auch in Sao Paolo, Moskau, Dublin und Dubai versammelten sich als Emojis verkleidete Menschen.

Hintergrund ist eine Promo-Aktion für den von Sony Pictures Animation produzierte Streifen „Emoji – Der Film“, der ab 30. Juli auch in Bonn und Region in den Kinos startet. Das soll der Emoji-Romantik aber keinen Abbruch tun.

Genau 2623 Emojis können derzeit auf den diversen Plattformen der sozialen Medien benutzt werden, wie das Unicode-Konsortium auf seiner Homepage auflistet. Die Vereinigung mit Sitz in den USA erstellt Richtlinien für moderne Software - unter anderem auch für Emojis.

Jeder kann Emojis vorschlagen

Wer möchte, kann Unicode eigene Symbole vorschlagen. Wichtig dabei sind die Begründung und die grafische Eindeutigkeit - und Geduld. Bis zur Umsetzung kann es Jahre dauern. Stetig bekommen die Experten neue Wünsche auf den Tisch und müssen entscheiden: Wird dieses Bildchen ins Programm aufgenommen?

Längst geht es dabei um mehr als Farben und Formen: In der neuen Unicode-Version 10 soll es einen Emoji mit Kopftuch geben. Das werde erst der Anfang sein, prognostiziert Anatol Stefanowitsch von der Freien Universität Berlin. Emojis mit Kreuz um den Hals oder Kippa auf dem Kopf: „In dem man einmal angefangen hat, Bevölkerungsgruppen zu berücksichtigen, kommen jetzt immer mehr Wünsche.“

Fun Facts zu den bunten "Helfern" Das meistgenutze Emoji bei Twitter ist laut der Plattform emojitracker das "lachende Gesicht mit Freudentränen".

Mitte 2015 beinhaltete jeder zweite Kommentar auf Instagram mindestens ein Emoji.

86 Prozent aller Emoji-Nutzer auf Twitter sind 24 Jahre alt oder jünger.

57 Prozent aller Emoji-Nutzer auf Twitter sind weiblich.

Das ist keinesfalls als Kritik gemeint. Es zeige, dass Emojis, gerade für die Generation der Digital Natives, wichtig sind. Für viele sind diese mehr als nur Symbole, die eine Stimmung oder Tätigkeit zeigen: Menschen wollen sich darin wieder erkennen. Aber wie weit kann das gehen? Bei den Hautfarben ist es noch einigermaßen übersichtlich. Doch was ist mit Gesichtern, Augenformen, Haarfarben. In Schottland gab es eine Petition. Sie forderte: Unicode braucht auch rothaarige Emojis - diese könnten nächstes Jahr kommen, beim Konsortium wurde Anfang des Jahres darüber diskutiert.

Ein Emoji wird 2015 „Wort des Jahres“

Man habe sich konsequent auf den Pfad begeben, wo immer mehr ausdifferenziert wird, beobachtet Stefanowitsch. Das ließe sich weiter bis ins Unendliche treiben. Die logische Grenze wäre erst da, wo jedes Individuum alle für sich wichtigen Merkmale wiederfindet. An roten Haaren sehe man ja, dass es nicht nur um ethnische Gruppen geht, sondern um Äußerlichkeiten.

Schrift allein genügt den Ansprüchen digitaler Kommunikation schon längst nicht mehr. Zu diesem Urteil kam auch schon die britsche Wörterbuch-Institution Oxford Dictionaries. Deren Präsident, Casper Grathwohl, erklärte 2015: Das klassische Alphabet könne kaum mehr die Bedürfnisse der schnellen, visuell fokussierten Kommunikation dieses Jahrhunderts erfüllen.

Emojis seien flexibel, unmittelbar und transportierten Untertöne, so Grathwohl damals. „Sie überwinden linguistische Grenzen.“ Und je mehr Emojis es gibt, desto grenzenloser scheint die Vielfalt, sich mit den kleinen Grafiken lebhaft und treffend auszudrücken. Vor zwei Jahren hatten die Sprachexperten von der Insel einen Tränen lachenden Smiley zum Wort des Jahres gekürt - das emotionale Bildchen war den Experten Wort und Ausdruck genug.