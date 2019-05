Starbucks-Becher aufgetaucht

BONN. Die finale Staffel der Erfolgsserie "Game of Thrones" läuft über die TV-Bildschirme. Nach der vierten Folge ist im Netz neben der Handlung auch ein kleines Detail Thema. Dieser Text enthält keine Spoiler.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.05.2019

Auf kaum eine neue Serienstaffel haben Fans in den vergangenen Monaten so sehr gewartet, wie auf das Finale von "Game of Thrones". In der Nacht zu Montag lief die vierte Folge der achten Staffel. Sie lässt die Nutzer im Netz neben der Handlung vor allem über ein Detail diskutieren und schmunzeln: Vor Drachenkönigin Daenerys steht in einer Szene neben Wein, Kerzen und Essen ein Coffee-to-go-Becher von Starbucks auf dem Tisch.

Viele Fans nehmen das Missgeschick mit Humor, andere kritisieren, dass ein solcher Fehler bei einer Produktion wie "Game of Thrones" überhaupt passieren. "Es muss doch möglich sein, die Aufnahmen vernünftig zu kontrollieren", schreibt ein Nutzer auf Twitter. Wiederum andere glauben derweil nicht an ein Missgeschick: Sie sehen vielmehr eine geschickte Werbeplatzierung - die Serie müsse sich ja schließlich finanzieren.

the people in the north are so smart, they invented starbucks already #GameofThrones pic.twitter.com/WXIeDeYVZl — kimberly ⎊ (@jatspeedy) 6. Mai 2019

Foto: Screenshot GA

Ob Missgeschick oder Absicht: "Game of Thrones" ist auch an diesem Montag in aller Munde und vor allem in den sozialen Netzwerken eines der großen Gesprächsthemen.