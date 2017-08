"Tote Mädchen lügen nicht"

Als Werther-Effekt wird in der Medienwirkungsforschung, Sozialpsychologie und Soziologie die Annahme bezeichnet, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen Suiziden, über die in den Medien ausführlich berichtet wurde, und einer Erhöhung der Suizidrate in der Bevölkerung besteht.

Psychiatrische Fachgesellschaften weltweit sowie die WHO-Leitlinien zum Thema Suizid appellieren an das Verantwortungsbewusstsein in der medialen Öffentlichkeit.