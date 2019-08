Neue Staffel bereits in Planung

In der Netflix-Serie "13 reasons why - Tote Mädchen lügen nicht" geht es um um den Teenager Hannah Baker, deren filmischer Selbstmord für viel Kritik sorgte.

Bonn. Warum hat Hannah Baker Selbstmord begangen? Und wer trägt möglichweise eine Mitverantwortung an ihrem Tod? Nach den ersten beiden erfolgreichen Staffeln geht die umstrittene Netflix-Serie "13 reasons why - Tote Mädchen lügen nicht" im August in die Fortsetzung.

Die Geschichte um den Selbstmord der Schülerin Hannah Baker geht weiter. Ab dem 23. August werden mit der bereits 3. Staffel der Serie "13 reasons why - Tote Mädchen lügen nicht" wieder neue Geheimnisse an der Liberty Highschool gelüftet. Wie bereits in den erfolgreichen ersten beiden Staffeln enthüllen die von Hannah Baker selbst besprochenen Tonbänder die Gründe für ihren Suizid.

Die vierte Staffel ist bereits angekündigt. Netflix habe sie bereits bestellt, heißt es bei beim US-Filmmagazin "The Hollywood Reporter". Damit soll die Serie um den Selbstmord von Hannah Baker dann enden.

Noch eine Randnotiz zur ersten Staffel, die über den Streaming-Dienst von Netflix abrufbar ist: Diese wurde nachträglich etwas modifiziert. Man hat die Szene, in der Hannah Baker Selbstmord begeht, rausgenommen. Diese realistische und brutale Szene ihres Suizids hatte bei der Erstaustrahlung zu heftigen Diskussionen geführt.