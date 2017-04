Negativliste der Tierversuche: NRW auf zweitem Platz

19.04.2017 Köln. Die Zahl der Tierversuche in Nordrhein-Westfalen ist gestiegen. Wie die Organisation Ärzte gegen Tierversuche am Mittwoch in Köln mitteilte, wurden im Jahr 2015 rund 432 000 Tiere in Versuchen eingesetzt, etwa 25 000 mehr als im Jahr davor. Bundesweit wurden 2015 an rund 2,8 Millionen Tieren Versuche durchgeführt. Mit einem Anteil von 15,4 Prozent belege NRW erneut den zweiten Platz in der "Negativrangliste" nach Baden-Württemberg (16,48 Prozent), berichtete die Organisation unter Berufung auf Zahlen des Bundeslandwirtschaftsministeriums.

Die Ärzte-Vereinigung geht davon aus, dass es eine Dunkelziffer gibt und die tatsächlichen Zahlen um das 2,5-fache höher liegen. Am 24. April ist der Internationale Tag zur Abschaffung der Tierversuche. (dpa)