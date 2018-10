Bruchlandung in den USA

Kalifornien. Eine unsafte Landung der kuriosen Art hat ein Flugzeug, das mit Symbolen und Farben der Luftwaffe aus dem Zweiten Weltkrieg bemalt ist, auf einem kalifornischen Highway hingelegt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.10.2018

Wie der amerikanische Fernsehsender ABC 7 berichtete, war das kleine Flugzeug mit Motorproblemen am Dienstag auf dem kalifornischen Highway 101 in Agoura Hills runtergekommen und nach einer Bruchlandung in Flammen aufgegangen.

Ein dramatisches Video zeigt die spektakuläre Notlandung des mit Farben der Luftwaffe aus dem Zweiten Weltkrieg bemalten Showflugzeugs.

Der Highway musste für die Bergungsmaßnahmen mehrere Stunden gesperrt werden. Glücklicherweise wurden keine anderen Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Die Maschine war nur mit dem Piloten besetzt. Es wurde niemand verletzt. Es handelt sich laut dem Fernsehsender ABC 7 um eine 1940's SNJ-5.