Suche der Polizei

04.09.2018 Dalberg. Durch die Verwechslung von zwei Orten hat sich ein 82-jähriger Radfahrer verirrt und eine umfangreiche Suchaktion der Polizei in Rheinland-Pfalz ausgelöst. Der Senior war bei einer Radtour verlorengegangen.

Die Irrfahrt eines 82-jährigen Radfahrers hat eine große Suchaktion der Polizei ausgelöst. Der Mann hatte am Montag mit einer Radgruppe von einem Hotel in Weiler bei Monzingen (Kreis Bad Kreuznach) aus eine Tour unternommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als die Gruppe gegen 13 Uhr im rund 20 Kilometer nordöstlich gelegenen Dalberg eine Rast einlegte, ging der Mann verloren. Seine Mitfahrer schalteten die Polizei ein. Die startete eine Suchaktion mit Spürhunden und Hubschrauber - ohne Erfolg.

Gegen 20.30 Uhr tauchte der Mann schließlich auf einem Weingut bei Bretzenheim (Bad Kreuznach) auf. Wie sich herausstellte, war er bis nach Bingen gefahren - und damit rund 20 Kilometer in die falsche Richtung. Er hatte versucht, in sein Hotel in Weiler zurückgekommen und Anwohner nach dem Weg gefragt. Die hatten ihn irrtümlich in den gleichnamigen Ort Weiler bei Bingen (Kreis Mainz-Bingen) geschickt.

Der E-Bike-Fahrer war erschöpft, aber unverletzt. Die Polizei brachte ihn zurück in sein Hotel in Weiler bei Monzingen. (dpa)