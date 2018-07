Tempo 47 statt 30

Das von der Landeshauptstadt Kiel zur Verfügung gestellte Foto einer Blitzanlage, zeigt einen nackten Radfahrer auf seinem Rennrad, der in einer 30er-Zone in der Holtenauer Straße mit 47 km/h geblitzt wurde.

28.07.2018 Kiel. Eine Radarkontrolle in Kiel hat einen nackten Radfahrer geblitzt, der mit Tempo 47 statt der erlaubten 30 km/h unterwegs war. Konsequenzen hat die Fahrt für den Mann aber wohl nicht.

Ein nackter Radfahrer ist mit Tempo 47 in eine Radarfalle in Kiel gefahren. Erlaubt waren an der Stelle 30 Kilometer pro Stunde. Die Stadt Kiel veröffentlichte am Freitag ein Blitzerfoto, das den bis auf Socken und Schuhe unbekleideten Mann auf dem Fahrrad zeigte. Laut Polizei müssen sich auch Radfahrer an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten.

Das Foto war den Angaben zufolge bereits am vergangenem Sonnabend um 23.14 Uhr aufgenommen worden. Mit einem Verwarnungsgeld wegen zu schnellen Fahrens müsse der nackte Radler nicht rechnen: Die Beamten wüssten nicht, wohin sie den Strafzettel schicken sollen. (dpa)