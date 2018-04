Ausverkaufte Veranstaltung im Palais de Tokyo

In Paris dürfen Besucher einmalig ohne Kleidung ins Museum.

Paris. Freier Eintritt - aber nur ohne Kleidung: Am 5. Mai dürfen Nudisten den Palais de Tokyo in Paris kostenlos besuchen. Veranstaltet wird die einmalige Führung von der "Vereinigung der Nudisten von Paris".

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.04.2018

In Paris können hunderte Personen bald kostenlos ins Museum gehen - aber nur, wenn sie die Ausstellung nackt besuchen. Die "Association des Naturistes des Paris" (ANP), eine Vereinigung von Pariser Nudisten, organisiert am 5. Mai einen Besuch im Palais de Tokyo. Die einzige Voraussetzung für den freien Eintritt in das Museum: Alle Teilnehmer müssen nackt erscheinen.

Außerhalb der regulären Öffnungszeiten bekommen 161 Nudisten eine eigene Führung durch die aktuelle Ausstellung "Discorde, fille de la nuit" - "Zwietracht, Mädchen der Nacht". Obwohl die Veranstaltung innerhalb weniger Stunden ausverkauft gewesen sein soll, bekunden nach wie vor mehr als 20.000 Personen ihr Interesse auf Facebook.

Die Nudisten-Vereinigung bezeichnet die geplante Führung als "außergewöhnliche Premiere" und "historischen Moment". Seit 1953 gibt es die "Association des Naturistes" bereits. Regelmäßig veranstaltet sie Nacktbesuche in Schwimmbädern, Bowlingcentern oder Fitnessstudios.

Eine nackte Führung durch ein Museum gab es in Paris und Frankreich bisher allerdings noch nicht. Vor fünf Jahren konnten Nudisten jedoch eine Ausstellung in Wien besichtigen. Dort bot das Museum Ludwig im Jahr 2013 eine FKK-Tour durch die Ausstellung "Nackte Männer" an.