Nachtbus kracht in Anhänger: Fahrgast schwer verletzt

21.04.2018 Münster. Ein Nachtbus ist am frühen Samstagmorgen in Münster in einen parkenden Sattelanhänger gekracht - ein 31-jähriger Fahrgast wurde dabei schwer verletzt. Der Bus wurde im vorderen Bereich schwer beschädigt, die Tür eingedrückt, mehrere Scheiben gingen zu Bruch. Der Sattelanhänger gehört einem Schausteller, wie die Polizei mitteilte. Der Anhänger wurde bei dem Zusammenstoß etliche Meter nach vorne geschoben.

Nach Angaben der Polizei saß der Verletzte im vorderen Bereich des Busses. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer und eine weitere Mitfahrerin erlitten einen Schock. Wie es zu dem Unfall kam, war noch unklar. (dpa)