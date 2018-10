Legendäres Schiff

London . 110 Jahre nach dem Untergang der Titanic soll ein Nachfolger die Weltmeere besegeln. Ein australischer Geschäftsmann hat sich die Idee in den Kopf gesetzt. Zuletzt war er damit gescheitert.

Von general-anzeiger-online.de, 24.10.2018

Die Reederei "Blue Star Line" will einen Nachbau der Titanic im Jahr 2022 in See stechen lassen. Das sagte Reederei-Chef Clive Palmer zu Beginn des Monats. Exakt 110 Jahre nach dem Untergang seines Vorgängers soll die Titanic II zu Wasser gelassen werden.

Laut dem Guardian sei es ein sehnsüchtiger Wunsch des australischen Investors Palmer. Der britischen Zeitung sagte er, dass das Schiff die originale Route von Southampton nach New York fahren werde. Millionen Menschen hätten den Traum, mit der Titanic zu fahren und die einzigartige Größe des Schiffes zu bestaunen, so Palmer.

Während einer Pressekonferenz in New York stellte Millionär Palmer bereits 2013 seine Pläne zum Nachbau des legendären Kreuzfahrtschiffes vor. Das Projekt scheiterte damals aber.