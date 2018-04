Nachbarn mit Spürnase: Geruch verrät Cannabis-Züchter

04.04.2018 Erftstadt. Der intensive Geruch ihrer Cannabispflanzen ist zwei Männern in Erftstadt zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die beiden 29- und 32-Jährigen etwa 80 Pflanzen in zwei Aufzuchtzelten in ihrer Wohnung angebaut. Nachbarn hatten den verdächtigen Cannabisgeruch bemerkt und die Polizei benachrichtigt. Am Dienstag stellten die Beamten dann die Pflanzen, das Aufzuchtequipment, bereits getrocknetes Marihuana und Bargeld sicher. Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.